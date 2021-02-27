Причиной смерти пациента в больнице в Черновцах был самоподжог – ОГА

27.02.2021, 18:36, Новости дня

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Причиной пожара в Черновицкой больнице №1, в результате которого погиб один пациент с COVID-19 и пострадал еще один, был самоподжог. Об этом ZN.UA сообщил 27 февраля директор департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Олег Черный.

По его словам, версии о взрыве кислорода и замыкании электропроводки уже отклонены.

“Основная версия причины пожара, которую сейчас выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, – самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы. Он облил себя спиртом и поджег. Этот пациент скончался на месте”, – пишет издание.

Огонь перебросился на второго тяжелобольного, который в итоге получил ожоги третьей степени и находится в критическом состоянии.

Пожар в Черновицкой больнице №1, в которой лечат инфицированных коронавирусом, произошел 27 февраля на втором этаже пятиэтажного здания. Были эвакуированы 20 человек.

Согласно озвученной в СМИ первоначальной версии инцидента, пожар произошел из-за взрыва кислородного баллона.

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