 

Бомбардировщики американских ВВС отработали тактические маневры с норвежскими истребителями

27.02.2021, 18:32, Разное
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Американское командование Военно-воздушных сил в Европе сообщило об отработке тактического взаимодействия двух стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer c истребителями F-35 и боевыми кораблями Норвегии в местных территориальных водах. Таким образом, военные самолеты США осуществили несколько своих первых полетов на севере европейского континента.
Стоит отметить, что руководство Соединенных Штатов впервые разместило в Норвегии свои боевые воздушные суда в рамках временных мероприятий. В частности, 22 февраля авиабаза Эрланн приняла четверку самолетов, а еще в начале месяца на территорию центральных регионов страны были переброшены около двух сотен американских военных, являющихся обслуживающим персоналом. “Сотрудничество Министерства обороны США с союзниками и партнерами в Арктике укрепляет наш общий подход к региональной безопасности и помогает сдерживать стратегических конкурентов от стремления односторонне изменить существующий порядок, основанный на праве”, – гласит официальное информационное сообщение руководства американских ВС.

К слову, командование Военно-воздушных сил США заверило, что упомянутая миссия является наглядной демонстрацией приверженности американской стороны коллективной обороне Североатлантического блока. Об этом пишет Политэксперт.



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