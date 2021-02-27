Юрий Стоянов прокомментировал слова Екатерины Волковой о размере гонораров актеров в РФ

27.02.2021, 18:32, Разное

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В своем микроблоге Instagram звезда «Ворониных» Екатерина Волкова пояснила о том, сколько в РФ зарабатывают актеры, вызвав бурю обсуждений в Сети. Ее слова прокомментировал Юрий Стоянов, который убежден, что в стране никто не получает за один съемочный день миллион рублей.

Екатерина Волкова расписала, что доходы актеров могут делиться на несколько категорий, а именно, гонорары в кино и сериалах, в театре, за рекламу и соцсети. По словам артистки, все зависит от узнаваемости медийной персоны и ее популярности. Юрий Стоянов заявил, что не совсем согласен с классификацией и принципами построения рейтинга актеров, предложенных звездой сериала «Воронины». По его словам, артисты делятся на «хороших и плохих», а также «востребованных и невостребованных». Кроме этого, звезда программы «Городок» убежден, что комментировать гонорары коллег «как минимум некрасиво». Он не хочет обсуждать заработные платы других людей, так как считает, что это его не касается.

Как пояснил Юрий Стоянов, многие поклонники не понимают, почему у актеров могут быть такие высокие гонорары. Однако некоторые из артистов собирают кинотеатры, а фильмы с их участием бьют все рекорды проката, а другие – становятся причиной провала картины. Поэтому комик убежден, что «уравниловки» среди артистов быть не должно. Кроме этого, большие гонорары у начинающих звезд снизят мотивацию у талантливых знаменитостей. Также Юрий Стоянов призвал журналистов и блогеров обсудить заработные платы не актеров, которым и так в период пандемии досталось слишком много внимания, а нефтяников или банкиров. Его удивляет, почему никто не говорит в стране о том, сколько получают врачи, библиотекари и учителя.