Экономика: Белоруссия намайнит в бюджет биткоинов

27.02.2021, 18:24, Новости дня

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Белоруссия может начать майнить криптовалюту, сообщил в пятницу один из членов правительства страны. После отказа Прибалтики по политическим причинам покупать белорусскую электроэнергию, у Минска есть избыточные мощности по электрогенерации. Эксперты уверены: дешевое белорусское электричество и уверенно растущий биткоин сулят госпроекту по добыче криптовалюты огромную выгоду.

Накануне белорусское министерство энергетики объявило о том, что активно изучает плюсы и минусы майнинга криптовалют. Как сообщает официальный телеграм-канал Минэнерго республики, глава ведомства Виктор Каранкевич указал на быстрый рост индустрии криптомайнинга в Китае, США, Канаде и России. «Для нас это новое направление. Оно интересное, но, для того чтобы приступить к нему, необходимо детальное, комплексное изучение этого вопроса, в том числе и оценка возможных рисков, связанных с таким видом деятельности. Этим занимаемся», – рассказал Каранкевич.

Идея всерьез заняться майнингом озвучивалась президентом Александром Лукашенко еще в 2019 году. Он предлагал использовать для этой цели избыточную энергию с первой атомной электростанции страны – БелАЭС, которая была запущена в прошлом году. Почти половину белорусской электроэнергии генерируют Лукомльская и Березовская ГРЭС. Остальное в основном производится на ТЭЦ. По экспертным оценкам, запуск двух реакторов БелАЭС добавляет к этому еще 18 млрд кВт·ч, то есть половину от того, что потребляет республика.

В 2017 году Лукашенко подписал «Декрет о развитии цифровой экономики». Благодаря этому документу, в республике были легализованы основные виды операций с криптовалютой, такие как майнинг, покупка и продажа, блокчейн. Сделки с цифровыми деньгами в Белоруссии не предполагают получения специальной лицензии. Граждане официально могут владеть токенами (аналоги ценных бумаг при проведении ICO), покупать и продавать их за белорусские рубли, иностранную валюту и электронные деньги, заниматься майнингом, а также дарить, обменивать и завещать токены. Операции с токенами не являются предпринимательской деятельностью и не облагаются налогом (это правило действует до 2049 года).

В 2019 году Беларусбанк – крупнейший в республике – начал изучать возможности создания криптобиржи. А в прошлом году кредитная организация предоставила первый легальный сервис по обмену криптовалют с использованием платежных карт Visa.

Юридические лица могут создавать и размещать токены через Парк высоких технологий (ПВТ), где в условиях специального налогово-правового режима должен развиваться IT-бизнес. Во время встречи с представителями IT-индустрии в ПВТ в 2019 году, Лукашенко рассказал о желании правительства поддерживать инициативы, связанные с цифровизацией. «Ну, захотели вы там криптовалюту, криптобиржу, майнинг и прочее, фермы создать. Подождите, атомную станцию введем, излишек электроэнергии… Я там место оставил, построим фермы и будем майнить эти bitcoin, и продавать будем. Может, IT-страну создадим», – говорил Лукашенко.

Впрочем, условия для развития майнинга создавались не с целью заработать, а привлечь в страну мировые IT-компании, которые открывали бы в Белоруссии центры разработок и начали создавать «востребованный в мире продукт».

Сейчас международная ситуация и вызванный пандемией кризис заставили Минск сильнее задуматься о майнинге. Страны Балтии активно интегрируются в европейскую энергетическую систему, отказываясь по политическим причинам от закупок белорусской электроэнергии. У РФ своих мощностей достаточно. В самой Белоруссии падение промпроизводства из-за кризиса привело к снижению энергопотребления. И даже соседняя Украина, которая нуждается в электроэнергии, вступила с Минском в политические противоречия и отказывается от белорусских энергопоставок.

Минский политолог Дмитрий Болкунец убежден, что если майнинг начнет приносить доход, то «этим, конечно, надо заниматься». «В майнинге нет ничего плохого.

Рядом с белорусской АЭС необходимо создать DATA-центр. Его возможности будут востребованы не только белорусскими предприятиями IT-отрасли, но и соседними странами,

которые смогут арендовать эту систему», – полагает эксперт.

По его словам, майнинг может оказаться той самой нишей, в которой Белоруссия окажется способной проявить себя. «Но майнингом должно заниматься не государство, а частный бизнес, потому что это может быть высокорискованный инвестиционный проект. Это не должно быть поручение создать колхоз и заниматься там майнингом. В этой ситуации нужно дать условия заработать бизнесменам, которые заплатят налоги в бюджет. Государство должно не мешать, а помогать», – уверен Болкунец.

С тем, что майнинг – дело частного бизнеса, а не государства, согласен руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. «Такие проекты должны быть частными и работать на доверии», – уверен экономист.

Эксперт по криптовалютам, гендиректор проекта «Киберномика» Михаил Худокормов уверен в прибыльности майнинга по белорусской модели. Главным здесь становится соотношение между стоимостью электроэнергии и криптовалюты. «На данный момент хешрейт (единица измерения скорости расчета хеша цифровым вычислительным устройством за одну секунду), достигает исторического максимума. Сейчас самое время ставить фермы, покупать АСИКи – технологические средства по добыче криптовалюты», – считает Худокормов.

По его словам, если в Белоруссии на майнинг пустят исключительно излишки электроэнергии, то «господин Лукашенко ежегодно сможет класть себе в карман миллионы долларов». «Если стоимость электричества равняется нулю, то на данный момент инвестиции в криптовалюту окупаются в течение полутора месяцев.

Если, грубо говоря, вложить миллион долларов, то через год получите десять миллионов. Если стоимость электроэнергии будет примерно на российском уровне, то ферма окупится в течение 3-5 месяцев

и при затраченном миллионе ежегодный доход будет составлять до пяти млн долларов. Здесь все работает на стоимости электричества», – отметил эксперт.

В пользу развития майнинга говорит прежде всего то, что в республике уже легализованы основные виды деятельности, связанные с криптовалютой. Более того, для добычи биткоинов не требуются дорогостоящее оборудование вроде производительных видеокарт, хватит более скромных вычислительных мощностей. Поэтому Белоруссии выгоднее тратить электроэнергию на майниг, а не экспортировать ее.

«Без проблем можно заказать любое количество технологических средств для майнинга. Доставка может быть произведена из Китая в течение недели в контейнерах объемом до 20 тонн. Сколько хотите – столько и привезут. Можно заказать оборудование через Финляндию», – подчеркивает эксперт по криптовалютам.

Впрочем, говорить о выгодах майнинга на государственном уровне пока преждевременно. «Ни одно из государств официально не признало тот же биткоин. Криптовалюта не является официальным платежным инструментом, есть ограничения. Выгодно поддерживать криптовалютные экосистемы с прицелом на будущее. В России, например, просто поставить фермы и добывать на этом деньги будет невыгодно, потому что с этого года у нас надо платить налоги за этот вид деятельности», – подытожил Михаил Худокормов.

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