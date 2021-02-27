Оппозиция встретила аплодисментами отказ Саркисяна увольнять главу Генштаба Армении
27.02.2021, 18:24,
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Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры отреагировали аплодисментами на отказ президента страны Армена Саркисяна подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба Оника Гаспаряна.
О решении президента демонстрантам объявил лидер оппозиции Вазген Манукян, его слова были встречены овацией, передает РИА «Новости».
Как сообщил Манукян, в воскресенье оппозиция не планирует политических митингов – вместо них пройдет концерт. Протестные акции возобновятся в понедельник.
В субботу президент Армении не стал подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба, вернув документ премьер-министру страны Николу Пашиняну.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны в четверг по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
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