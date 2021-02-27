 

Медсестра пульмонологической больницы избила ребенка в Перми

27.02.2021, 18:24, Новости дня
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Следственное управление СК по Пермскому краю начало проверку после избиения ребенка медсестрой фтизиопульмонологичесого медицинского центра, сообщило ведомство.

Установлено, что ребенок находился на лечении в одном из отделений центра с 16 сентября 2020 года по 20 января 2021 года, говорится на сайте краевого управления СК.

Сейчас следователи опрашивают руководство и медицинский персонал больницы, законных представителей пострадавшего, а также проводят осмотр в больнице, в том числе с целью изъятия интересующей следствие документации.

В ноябре прошлого года медсестру одной из новосибирских больниц отстранили от работы после грубого обращения с ребенком.



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