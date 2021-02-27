Студия Артемия Лебедева выиграла тендер на создание нового дизайна немецкого паспорта

27.02.2021, 18:11, Разное

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Правительство ФРГ и Студия Артемия Лебедева заключили контракт на разработку нового дизайна главной страницы паспорта ФРГ образца 2022 года. Правительственные чиновники отметили высокое качество эскизов, опубликованных в соцсетях блогера.

Стоимость контракта официально не раскрывается, но сам Лебедев сообщил, что «бабла дадут до х… [много – прим. ред.]». В тендере участвовало более 100 претендентов, в том числе украинские студии, однако выбор чиновников пал на студию Лебедева благодаря нескольким опубликованным им в Telegram муляжам паспортов якобы реальных граждан ФРГ. Паспорта нового образца будут выдавать с начала 2022 года, при этом на первой тысяче вручённых паспортов будет стоять автограф самого дизайнера.

«Когда мы впервые увидели работы господина Лебедева, мы решили, что это фото настоящих документов. Только потом мы узнали, что это мастерски исполненные в графическом редакторе MS Paint эскизы. Конечно, человек, который может так искусно замаскировать самодельный рисунок под настоящую фотографию, вполне может создать дизайн наших паспортов. Мы также попросили Лебедева нарисовать несколько примеров купюры в 20 евро. Если у него получится, то мы не исключаем, что именно он создаст дизайн новых денежных купюр Евросоюза – например, с портретами великих немцев», – сказал глава МИД Германии Хайко Маас.

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