Компания “Филип Моррис Украина” гарантировала оплату более 11 млрд грн акциза за ТИЭН – СМИ

27.02.2021, 17:46, Новости дня

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Компания “Филип Моррис Украина” гарантировала оплату более 11 млрд грн акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) в госбюджет Украины в течение 2021–2022 годов в случае более постепенного повышения акциза на ТИЭН в течение указанного периода. Об этом идет речь в официальном письме “Филип Моррис Украина” комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Министерству финансов, а также представительству Международного валютного фонда, сообщило агентство “Українські новини”.

По данным агентства, компания гарантировала, что оплатит 4,8 млрд грн акциза на ТИЭН в 2021 году, а также 6,5–7,5 млрд грн – в 2022 году.

25 февраля комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правки к законопроекту №4278 об изменениях в Налоговом кодексе, предусматривающих повышение акциза на табак и табачные изделия.

Комитет поддержал поправки, которыми предлагается увеличить ставку акцизного налога на табак и табачные изделия на 200%, предусмотрев ее введение с 1 апреля 2021 года. В целом акциз планируется увеличить на 320%, однако это предлагается делать постепенно, в течение трех лет.

Как отметило агентство, ранее к введению постепенного варианта повышения акциза народных депутатов призвал Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины. Также об этом заявляла Национальная организация розничной торговли.

“Табачная отрасль и легальный рынок розничной торговли смогли бы работать без значительных потрясений в случае повышения акциза на ТИЭН не более чем на 200%”, – заявляли в НОРТ.

Как сообщили “Українські новини”, кроме рисков недовыполнения доходов госбюджета, планы резкого повышения акцизов спровоцировали появление контрабандных ТИЭН на украинском рынке.

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