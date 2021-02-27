 

Компания “Филип Моррис Украина” гарантировала оплату более 11 млрд грн акциза за ТИЭН – СМИ

27.02.2021, 17:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Компания “Филип Моррис Украина” гарантировала оплату более 11 млрд грн акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) в госбюджет Украины в течение 2021–2022 годов в случае более постепенного повышения акциза на ТИЭН в течение указанного периода. Об этом идет речь в официальном письме “Филип Моррис Украина” комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Министерству финансов, а также представительству Международного валютного фонда, сообщило агентство “Українські новини”.

По данным агентства, компания гарантировала, что оплатит 4,8 млрд грн акциза на ТИЭН в 2021 году, а также 6,5–7,5 млрд грн – в 2022 году.

25 февраля комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правки к законопроекту №4278 об изменениях в Налоговом кодексе, предусматривающих повышение акциза на табак и табачные изделия.

Комитет поддержал поправки, которыми предлагается увеличить ставку акцизного налога на табак и табачные изделия на 200%, предусмотрев ее введение с 1 апреля 2021 года. В целом акциз планируется увеличить на 320%, однако это предлагается делать постепенно, в течение трех лет.

Как отметило агентство, ранее к введению постепенного варианта повышения акциза народных депутатов призвал Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины. Также об этом заявляла Национальная организация розничной торговли.

“Табачная отрасль и легальный рынок розничной торговли смогли бы работать без значительных потрясений в случае повышения акциза на ТИЭН не более чем на 200%”, – заявляли в НОРТ.

Как сообщили “Українські новини”, кроме рисков недовыполнения доходов госбюджета, планы резкого повышения акцизов спровоцировали появление контрабандных ТИЭН на украинском рынке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Пранкер Вован заявил о непрофессионализме руководства МИД Польши

12.08 / В Донецкой области будут судить четырех человек, обвиняемых в похищении и пытках участника АТО

18.10 / В Кремле анонсировали участие Путина в заседании клуба «Валдай»

20.07 / В Общественной палате призвали ужесточить регулирование соцсетей

12.10 / Дипломатический скандал, инициированный Минском: возможные последствия

01.11 / Землетрясение в турецком Измире. Число жертв – уже более 50 человек

29.07 / Попова сказала, как «моментально» убить коронавирус

22.10 / Кремль готовится к новым конфликтам с Западом – СМИ

16.07 / Кевин Маккарти представил законопроект против сноса памятников

30.09 / Решение Путина о запрете на вывоз древесины оказалось «неприятным» для Финляндии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска