“Россияне, когда не понимают, что делать, начинают драться”. Гармаш ответил, как Москва может отреагировать на санкции против Медведчука

27.02.2021, 17:46, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин вряд ли предпримет какие-то действия в защиту своего кума, попавшего под санкции в Украине народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Такое мнение представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, журналист Сергей Гармаш выразил “Обозревателю” в интервью, которое было опубликовано 27 февраля.

“Я думаю, что Путин может отреагировать в целом на смену украинской политики относительно Донбасса и относительно России. Что касается собственно кума, то, полагаю, что это не самый важный для Путина человек. Не думаю, что будут какие-то действия именно в защиту Медведчука”, – сказал он.

Журналист считает, что глава Кремля “будет как-то реагировать” на изменение украинской политики в отношении России.

“Я думаю, пока что Россия не решила, как именно. Она еще не видит определенной стратегии реакции на эти события в Украине. Но, как всегда, россияне, когда они не понимают, что делать, начинают драться. И сейчас мы наблюдаем эту конфронтацию на фронте. В определенной мере это реакция на то, что Украина не оправдала ожиданий России, российского руководства, не пошла на компромиссы, невыгодные для Украины. Поэтому Россия так реагирует. Можно сказать, она продолжает войну”, – объяснил Гармаш.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой ранее попавшего под санкции в Украине нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования Службы безопасности Украины по статье о финансировании терроризма.

СНБО также поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но “непонятным образом” оказался в частной собственности “двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины”.

“Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи “Прикарпатзахідтранс” с Медведчуком. По словам экс-премьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение “персонально к Виктору Медведчуку”.

На Донбассе, где с весны 2014 года Россия продолжает вооруженную агрессию против Украины, с лета 2020 года действует режим перемирия, который постоянно нарушается боевиками. В частности, 26 февраля 2021 года девять украинских военных пострадали от обстрелов под Водяным, еще один подорвался на неизвестном устройстве, а также один военный был ранен под Марьинкой.

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