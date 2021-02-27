 

Ученые: Физическая активность снижает риск развития диабета у пожилых людей

27.02.2021, 17:42, Разное
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Финские исследователи после проведения исследования пришли к выводам, что физическая активность и уменьшение сидячих занятий у пожилых людей снижают риск развития диабета второго типа. Это происходит из-за того, что в организме улучшается метаболизм глюкозы.
Результаты исследования опираются на популяционный опрос, который был проведен сотрудниками Университета Оулу и Института диаконис в Финляндии в период с 2013 по 2015 года. Респондентами стали 660 местных жителей в возрасте 67-69 лет. На протяжении двух недель им измеряли физическую активность, используя акселерометр. При этом, исследователи исследовали метаболизм глюкозы, применив пероральный тест. Оказалось, что среди пожилых людей, которые вели активный образ жизни, была более низкая заболеваемость диабетом, чем у тех пенсионеров, которые мало двигались.

Ученые после проведения исследования призывают побуждать людей в возрасте увеличивать физическую активность до умеренного или высокого уровня. Им нельзя засиживаться дома и вести сидячий образ жизни, так как это чревато нарушениями в метаболизме глюкозы. Это отличный метод профилактики заболевания диабетом второго типа.

Источник: medikforum.ru



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