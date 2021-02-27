“Несмотря на действующие соглашения”: Еще один украинский оппозиционный канал отключили после часа вещания

27.02.2021, 17:42, Разное

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Репортеры украинского телевизионного канала “Первый независимый” информировали об отключении их ресурса от спутникового вещания всего час спустя после старта трансляции. Данный телеканал был организован специалистами ранее закрытых на территории Украины ZIK, NewsOne и 112 Украина.

Информация об отключении “Первого Независимого” была озвучена в рамках прямого эфира на одном из интернет-каналов YouTube. Репортеры выступили с обращением к официальному Киеву “прекратить расправу над неугодными СМИ” и анонсировали обжалование упомянутого решения украинского руководства. Как рассказали они, ряд телекоммуникационных и кабельных провайдеров, а также спутниковых операторов, получил инструкции от СБУ, не обеспечивать никакими услугами телеканал, даже вопреки заключенным прежде соглашениям и договоренностям. “Таким образом, власть оказывает давление на всех наших партнеров”, – отметили работники оппозиционного ресурса.

Стоит отметить, что о том, что новый телевизионный канал, имеющий название “Первый Независимый”, будет открыт, было анонсировано его сотрудниками в пятницу, 26 февраля. При этом организация вещания была обеспечена договоренностями сразу с рядом кабельных операторов. Об этом пишет Политэксперт.