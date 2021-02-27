Оксана Самойлова рассказала о комплексе, который ей внушила мать

27.02.2021, 17:42, Разное

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В своем микроблоге Instagram Оксана Самойлова решила пообщаться с подписчиками в сторис по поводу своей внешности. Супруга рэпера Джигана призналась, что ее мать по неосторожности внушила ей комплекс, с которым пришлось долго бороться.

Оксана Самойлова отметила, что в детстве ей все время говорили, что она самая красивая и лучшая. Однако одна неосторожно сказанная матерью фраза пошатнула ее самооценку. Она отметила, что у дочери очень худые ноги. В результате, жена артиста до 13 лет под штаны надевала по четыре пары колготок. Оксана Самойлова постоянно думала о том, чтобы ее ноги не казались тощими. При этом, модель иногда до сих пор ловит себя на этой мысли.

Кроме этого, многодетная мать отметила, что у многих девочек комплексы, связанные с внешностью, формируют близкие подруги. Оксана Самойлова призвала родителей тщательно следить за тем, что они говорят своим детям, чтобы не разрушить их самооценку еще с детства. Супруга Джигана старается каждый день говорить своим дочерям и сыну, что они у нее самые лучшие.