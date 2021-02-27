Мать школьницы заявила о групповом изнасиловании дочери в квартире в Петербурге

27.02.2021, 17:34, Новости дня

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Несовершеннолетнюю жительницу Санкт-Петербурга изнасиловали трое мужчин на Морском проспекте. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об изнасиловании в Центральный аппарат ведомства из-за поступающих угроз в адрес пострадавшей.

Об изнасиловании девушки сообщила мать пострадавшей. Женщина рассказала, что ночью 22 февраля трое мужчин изнасиловали ее дочь в собственной квартире, после чего она была госпитализирована с серьезными травмами и ссадинами, сообщается на сайте СК России.

«В связи с недавно появившейся в СМИ информацией о том, что после случившегося пострадавшей стали поступать угрозы, Александр Бастрыкин поручил передать материалы уголовного дела в центральный аппарат ведомства. Также поручено руководителю управления кадров СК РФ провести служебную проверку в отношении следователя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, в производстве которого находится данное уголовное дело, в связи с тем, что подозреваемым в изнасиловании девушки не была избрана мера пресечения», – говорится в сообщении.

Ранее в СК возбудил дело после изнасилования школьницы пятью ровесниками в Москве на так называемой «вписке». Происходящее фиксировали на видео, а после того как опубликовали запись в соцсетях, мама девочки обратилась в правоохранительные органы.