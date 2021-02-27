В «Конкорде» назвали политизированным объявление ФБР о розыске Пригожина

27.02.2021, 17:34, Новости дня

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В компании «Конкорд», принадлежащей российскому бизнесмену Евгению Пригожину, назвали политизированным объявление в США о его розыске, а обвинения против него сфабрикованными.

«Поскольку объявление о розыске Евгения Викторовича действительно только на территории Соединенных Штатов Америки, происходящее, по нашему мнению, имеет сугубо политизированные цели. По всей видимости, США, основываясь не на законах, а на своих политических взглядах, принимают решение кого выгоднее арестовать», – сообщила компания в соцсети «ВКонтакте».

В компании также напомнили, что «вчерашнее «новое» объявление ФБР о розыске Пригожина относится к обвинению трехлетней давности, по которому судебный процесс шел почти два года в федеральном суде округа Колумбия. «По итогу заседания, федеральная судья Дабни Фридрих окончательно прекратила производство по делу против ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» по обвинению о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году»,– уточнили в «Конкорде».

Ранее ФБР опубликовало данные о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в том числе Пригожина. В качестве вознаграждения за информацию, которая будет способствовать его задержанию, предлагается 250 тыс. долларов.

При этом комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб экс-президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования.