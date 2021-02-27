Турция отправит миротворцев в Армению для защиты коренного населения страны

27.02.2021, 17:11, Разное

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед национальным собранием страны и объявил о готовящейся отправке миротворческого контингента в Армению с целью поддержания мира и стабильности в регионе. Миротворцы находятся в полной боевой готовности и ждут приказа к выступлению.

В своем обращении к депутатам меджлиса Эрдоган выразил крайнюю обеспокоенность сложившейся обстановкой в Ереване и политикой Николы Пашиняна. По мнению турецкого лидера, Пашинян потерял последнюю нить управления государством и превратился в безумного диктатора. Многочисленные аресты военных и несогласных с действиями главы Армении вынуждают Турцию встать на защиту населения страны.

«Пашинян — лжец и проходимец, о чем я давно говорил всему миру. Вспомните, как он получил власть с помощью оранжевых технологий! А когда народ выступил против него самого, он отказался уходить и отдал приказ об аресте всех несогласных. Наша разведка донесла, что арестованных уже больше 1 000 по всей Армении и они подвергаются ужасным пыткам в тюрьмах и лагерях. Сегодня политика Пашиняна направлена на геноцид армян и развал армянского государства. Идет активное подавление инакомыслия и насаждение армянофобии. В такой момент Турция не может оставаться в стороне. Мы всегда были опорой для слабых и обездоленных. Мы не позволим Пашиняну развязать гражданскую войну и подорвать стабильность на Кавказе», — заявил Эрдоган.

Две турецкие дивизии миротворцев специального назначения должны в ночь на воскресенье перейти границу близ Гетапа и по рокадной железной дороге отправиться в Ереван. По прибытии в столицу Армении они восстановят конституционный порядок и будут дожидаться прибытия основных турецких сил.

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