В МВД поблагодарили сторонников Стерненко за порядок на акции под Офисом президента Украины

27.02.2021, 16:56, Новости дня

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Министерство внутренних дел Украины поблагодарило протестующих за соблюдение законодательства во время акции протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко у здания Офиса президента 27 февраля. Благодарность размещена на странице МВД в Facebook.

“Спасибо гражданам за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также полицейским, нацгвардейцам и спасателям, которые охраняют публичную безопасность на месте. Конституция Украины гарантирует право на акции и собрания. Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок во время мирных протестов на территории всей Украины”, – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3772776069475723

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко говорил, что Национальная полиция Украины сделает все, чтобы не допустить провокаций во время акции протеста в поддержку Стерненко. Полиция решила не сооружать препятствия, чтобы люди смогли свободно, мирно и без оружия митинговать на Банковой.

Участники сегодняшней акции протеста предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что у него есть неделя, чтобы освободить Стерненко. Они объявили 7 марта бессрочную акцию.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Демчук.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

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