В результате пожара в больнице Черновцов погиб один человек, еще один пострадал. Мэр заявил, что взрыва кислородного баллона не было

27.02.2021, 16:56, Новости дня

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В результате вспышки (хлопка) кислородной трубы в городской клинической больнице №1 в Черновцах погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 27 февраля.

Вспышка произошла около 13.15 27 февраля.

20 человек были эвакуированы. Возгорание было ликвидировано.

Мэр города Роман Кличук сообщил в Facebook, что пожар произошел в одной из палат, где предоставляли помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. По его словам, пострадавший пациент находится в реанимации с ожогами.

“Пожар удалось сразу же локализовать, и соседние палаты не пострадали. Но в них пока стоит ужасный запах, поэтому 20 пациентов из этих палат были эвакуированы в другие больницы. Причины возгорания выясняются, но можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой и взрыва кислородного баллона точно не было”, – заявил он.

https://www.facebook.com/klichuk.roman/posts/218707333296324

Замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак сообщила, что в палате находилось четверо пациентов.

“В результате взрыва и пожара несущественно обгорела одна палата, в которой находились четверо больных. К сожалению, один из них погиб, другой – в реанимации. Еще двое пациентов чувствуют себя хорошо и дают показания правоохранителям. Из-за дыма и неприятного запаха мы должны переместить 28 больных. Их перевезут в городские больницы №3 и №4, а также в областную больницу. Часть больных, состояние здоровья которых в норме, выпишут”, – цитирует ее пресс-служба ОГА в Facebook.

https://www.facebook.com/CVoda/posts/1560616717479694

В полиции Черновицкой области сообщили, что решается вопрос открытия уголовного производства.

Сначала Гусак сообщила, что в больнице произошел взрыв. СМИ сообщали, что якобы взорвался кислородный баллон.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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