Участники акции в поддержку Стерненко кидали в Офис генпрокурора Украины файеры и петарды. Полиция никого не задержала

27.02.2021, 16:56, Новости дня

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Акция протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, начавшаяся 27 февраля у здания Офиса президента, продолжилась у Офиса генерального прокурора Украины. Ее участники бросали на козырек крыши здания файеры и петарды, сообщило агентство “Интерфакс-Украина”.

Под здание Офиса генерального прокурора Украины пришли около 1,5 тыс. протестующих.

“Мы пришли сюда, чтобы вы услышали, сколько желающих в стране поддержать Стерненко, [музыканта, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрея] Антоненко и всех политзаключенных. Мы пришли показать, что украинское общество не спит. Мы пришли показать, что судебная система в Украине угрожает национальной безопасности. Наши требования: немедленно освободить Стерненко, обновить судебную систему, а судей выбрать на честном конкурсе”, – пояснили участники акции.

Вокруг было много полицейских, но они не предпринимали никаких действий, добавило агентство.

В результате происшествия никто не пострадал, уточнило “РБК-Украина”. Правоохранители не задерживали митингующих, которые бросали файеры в здание Офиса генпрокурора.

Участники сегодняшней акции протеста предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что у него есть неделя, чтобы освободить Стерненко. Они объявили 7 марта бессрочную акцию. В Одессе также провели акцию протеста под СИЗО, где находится Стерненко. Они требовали политической ответственности для Зеленского, генерального прокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Демчук.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

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