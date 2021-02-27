Винник: Года в четыре я воткнул кабель в розетку, мне сжало руку – и я начал гореть. Дым, кровь. Спасла мама

27.02.2021, 16:56, Новости дня

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Украинский певец Олег Винник в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказал, как его мать несколько раз спасала от смерти.

“[Года в четыре] я воткнул [кабель] в розетку. Взял рукой так… Оно мне сжало руку – и я начал гореть. Все: это дым, кровь… Мама услышала. И слава богу, она додумалась вынуть кабель. И при этом у мамы два класса школы: первый и второй. Круглой сиротой выросла. И меня спасла. И я помню, как она меня в медпункт несла. Бежит кровь, эти все дела. Шрамы эти до сих пор остались”, – вспомнил Винник.

Певец признался, что вынул этот кабель из телевизора.

“Был открыт задник. Знаешь, как эти телевизоры старые, ламповые: мы снимали крышку, потому что когда лампа пищит, ее надо всунуть […] И вот я понял уже сегодня, что есть моменты в жизни судьбоносные: что кто-то должен быть возле тебя”, – подытожил артист.

Второй опасный случай произошел с Винником, когда он катался на мотоцикле.

“Я взял у соседа мотоцикл. У нас новая трасса была. Сахарный завод в селе – Березинський цукровий завод. И дорогу простелили, новый мост… И я как дал на этом “минчаке”… И передо мной фары КамАЗа. Я с дамбы слетаю. Камазист меня достал из-под мотоцикла. Понял, что я живой, – еще и в табло дал […] Я два раза звезды увидел. Приземлился мягко. Ногу сжег. Он меня поднял. Дал понять, что я не прав. Я ему благодарен. И мама все-таки не допустила, чтобы я купил мотоцикл. А потом, после того мотоцикла, когда мама дурь выбила, – я заменил это – и стал играть на гитаре”, – рассказал он.

Винник: Не знаю, как остался жив: мужик кастетом мне нос переломал, выбил два зуба. А через неделю его посадили в тюрьму – он убил человека. Полный текст интервью Винника Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Летом 2021 года Виннику исполнится 47 лет. Свою карьеру Винник начинал в Германии. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем OLEGG.

Сольную карьеру в Украине артист начал в 2006 году. Со временем количество его сольных концертов выросло до 150 в год. Винник не афиширует в СМИ подробности личной жизни.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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