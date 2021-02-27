 

Винник: Года в четыре я воткнул кабель в розетку, мне сжало руку – и я начал гореть. Дым, кровь. Спасла мама

27.02.2021, 16:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский певец Олег Винник в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказал, как его мать несколько раз спасала от смерти.

“[Года в четыре] я воткнул [кабель] в розетку. Взял рукой так… Оно мне сжало руку – и я начал гореть. Все: это дым, кровь… Мама услышала. И слава богу, она додумалась вынуть кабель. И при этом у мамы два класса школы: первый и второй. Круглой сиротой выросла. И меня спасла. И я помню, как она меня в медпункт несла. Бежит кровь, эти все дела. Шрамы эти до сих пор остались”, – вспомнил Винник.

Певец признался, что вынул этот кабель из телевизора.

“Был открыт задник. Знаешь, как эти телевизоры старые, ламповые: мы снимали крышку, потому что когда лампа пищит, ее надо всунуть […] И вот я понял уже сегодня, что есть моменты в жизни судьбоносные: что кто-то должен быть возле тебя”, – подытожил артист. 

Второй опасный случай произошел с Винником, когда он катался на мотоцикле.

“Я взял у соседа мотоцикл. У нас новая трасса была. Сахарный завод в селе – Березинський цукровий завод. И дорогу простелили, новый мост… И я как дал на этом “минчаке”… И передо мной фары КамАЗа. Я с дамбы слетаю. Камазист меня достал из-под мотоцикла. Понял, что я живой, – еще и в табло дал […] Я два раза звезды увидел. Приземлился мягко. Ногу сжег. Он меня поднял. Дал понять, что я не прав. Я ему благодарен. И мама все-таки не допустила, чтобы я купил мотоцикл. А потом, после того мотоцикла, когда мама дурь выбила, – я заменил это – и стал играть на гитаре”, – рассказал он.

Винник: Не знаю, как остался жив: мужик кастетом мне нос переломал, выбил два зуба. А через неделю его посадили в тюрьму – он убил человека. Полный текст интервью Винника Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Летом 2021 года Виннику исполнится 47 лет. Свою карьеру Винник начинал в Германии. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем OLEGG.

Сольную карьеру в Украине артист начал в 2006 году. Со временем количество его сольных концертов выросло до 150 в год. Винник не афиширует в СМИ подробности личной жизни.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Израильская делегация прилетела в ОАЭ

19.02 / Лыжникам из России запретили использовать песню “Катюша” на чемпионате мира в качестве замены гимну

29.07 / Суд лишил жену алтайского депутата московской квартиры стоимостью 65 млн рублей

18.11 / Глава Государственного космического агентства Украины узнал о своем увольнении из интернета

14.08 / СК назвал мотив убийства главы центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

12.08 / СМИ сообщили о решимости Трампа зарегистрировать американскую вакцину от коронавируса

14.01 / Глава ЕЭК оценил перспективы увеличения несырьевого экспорта ЕАЭС в третьи страны

09.07 / ГПУ сообщила о готовности следствия обвинить Порошенко в тяжком преступлении

15.10 / Сербия начала переговоры о приобретении российской вакцины

07.08 / Трамп велел повторно ввести пошлины на алюминий из Канады

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска