 

На Гаити произошел массовый побег из тюрьмы, погибли 25 человек

27.02.2021, 16:56, Новости дня
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25 февраля из тюрьмы Круа-де-букетс в столице Гаити Порт-о-Пренсе произошел вооруженный побег более 400 заключенных, в ходе инцидента погибли 25 человек. Об этом со ссылкой на местные власти и очевидцев побега сообщило 26 февраля агентство Associated Press.

Считается, что побег организовал находившийся в тюрьме главарь местной банды Арнель Жозеф.

Среди погибших оказался директор тюрьмы Пол Джозеф Гектор.

Сам Жозеф был застрелен полицейскими на следующий день после побега. В полиции агентству рассказали, что тот ехал на мотоцикле, отказался останавливаться по требованию силовиков и погиб в перестрелке с ними.

Местные власти проинформировали о задержании 60 беглецов.

Очевидцы рассказали Associated Press, что вооруженные люди стреляли в охранников тюрьмы, после чего произошел массовый побег.

По данным AFP, при побеге были убиты шесть заключенных. Среди погибших есть также рядовые граждане.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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