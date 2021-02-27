 

Инженеры Toyota создали новую топливную систему на водороде

27.02.2021, 16:52, Разное
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Весной этого года в продажу должна поступить новая топливная система на водороде, созданная инженерами японской компании Toyota. Об этом стало известно благодаря представителям автомобилестроительной корпорации.
Предполагается, что водородные топливные элементы будут применяться для кораблей, поездов, а также использоваться на энергетических производствах. Разработчики Toyota сделали так, что для сторонних компаний использование новой топливной системы будет упрощено. Ранее эти блоки создавались для автомобиля Mirai.

Новая система будет работать с помощью электричества, которое вырабатывается в результате реакции между кислородом и водородом. Как отмечают специалисты издания «Слово и Дело», при сгорании водород не выделяет никаких опасных элементов в атмосферу. В этом заключается основное преимущество его использования как топлива. Не наблюдается выделений углекислого газа, который считают опасным ввиду образования парникового эффекта. При работе новой топливной системы на водороде выделяется только вода.



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