В НАТО рассказали о главной уязвимости перед российским ЗРПК «Панцирь-С»

27.02.2021, 16:52, Разное

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В НАТО рассказали о том, что у российского ЗРПК «Панцирь-С» есть одно явное преимущество, которое делает Североатлантический альянс уязвимым. Американские эксперты считают, что зенитно-ракетный комплекс производства РФ является идеальным оружием против военных беспилотников.

По словам главы Joint Air Power Competence Centre Джеффри Ли Харригяна, члены НАТО по достоинству оценили российский ЗРПК. Согласно составленному отчету, как отметил командующий американских ВВС в Африке и в европейских государствах, разработчики «Панцирь-С» создавали его для объектовой защиты от воздушных судов. Поэтому данная опция может сделать уязвимыми беспилотники потенциального противника. Согласно планам России, новый зенитно-ракетный комплекс предназначался для обороны систем ПВО в случае ударов из высокоточного оружия.

Согласно данным издания Newinform, в НАТО «Панцирь-С» признали идеальным оружием, которое можно эффективно использовать для борьбы с диапазоном тактических, а также малых БПЛА. Поэтому российский ЗРПК считают прямой угрозой для Североатлантического альянса.