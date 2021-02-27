Певица МакSим рассказала о родителях, необычном псевдониме и шрамах

27.02.2021, 16:52, Разное

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В одном из последних интервью певица МакSим пояснила о том, откуда у нее взялся сценический псевдоним. Также Марина Максимова поговорила о своих родителях, детях и шрамах, которые у нее есть на теле.

Артистка родилась в Казани, а в Москву переехала в возрасте 17 лет. Мать МакSим всю жизнь работает в детском саду, а отец – занимается ремонтом автомобилей. По словам певицы, она очень благодарна родителям за то, что они сделали для нее и брата Максима. Знаменитость рассказала, что в детстве его называли Макс. Брат часто брал ее с собой на различные спортивные мероприятия, а друзья не могли запомнить, как зовут маленькую Марину. Поэтому ей дали прозвище Максим. В результате, именно эта история сыграла роль при выборе сценического имени.

Журналист также обратил внимание на шрамы на теле артистки. МакSим призналась, что совершенно их не стесняется. Например, шрам на переносице она заработала банально, ударившись об стол, а след на лбу – это последствия аварии.

Артистка воспитывает двоих дочерей – Сашу и Машу. Старшая наследница отлично знает английский язык, увлекается футболом и пением, а также мечтает научиться играть на гитаре. По поводу младшей дочери Максимова думает, что она пойдет по ее стопам. Маша замечательно играет на фортепиано и уже сама сочиняет стихи и мелодии.