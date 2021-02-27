Большой Москворецкий мост сделают полностью автомобильным

27.02.2021, 16:51, Разное

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Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Московской городской думы внёс изменения в организацию пешеходного движения в некоторых районах Москвы.

В частности, Большой Москворецкий мост, подходы к нему, а также Кремлёвскую набережную на участке от Большого Москворецкого до Большого Каменного моста сделают полностью автомобильными. Как утверждают авторы инициативы, это позволит избавиться от пробок в этом районе, повысит пропускную способность моста и сделает центр города более привлекательным для автомобилистов.

Кроме того, для обеспечения безопасности участников движения, выход на мост пешеходов будет рассматриваться, как незаконное проникновение на охраняемый объект.

«Когда вы в последний раз видели пешеходов в центре Москвы? Меня всё время возят по этому мосту и я ни разу не видел там пешеходов», – пояснил Собянин.

Распоряжение о закрытии моста для пешеходов действует с момента публикации в официальных СМИ правительства Москвы.

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