 

Большой Москворецкий мост сделают полностью автомобильным

27.02.2021, 16:51, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Московской городской думы внёс изменения в организацию пешеходного движения в некоторых районах Москвы. 

В частности, Большой Москворецкий мост, подходы к нему, а также Кремлёвскую набережную на участке от Большого Москворецкого до Большого Каменного моста сделают полностью автомобильными. Как утверждают авторы инициативы, это позволит избавиться от пробок в этом районе, повысит пропускную способность моста и сделает центр города более привлекательным для автомобилистов. 

Кроме того, для обеспечения безопасности участников движения, выход на мост пешеходов будет рассматриваться, как незаконное проникновение на охраняемый объект. 

«Когда вы в последний раз видели пешеходов в центре Москвы? Меня всё время возят по этому мосту и я ни разу не видел там пешеходов», – пояснил Собянин. 

Распоряжение о закрытии моста для пешеходов действует с момента публикации в официальных СМИ правительства Москвы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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