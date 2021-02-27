 

Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира

27.02.2021, 16:44, Новости дня
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Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Спортсмен пробежал дистанцию за 1 час 11 минут 33,9 секунд. Золото Большунова стало для сборной РФ первой медалью на проходящем в Оберстдорфе чемпионате мира, передает РИА «Новости». 

Международная федерация лыжного спорта (FIS) назначила россиянину Александру Большунову испытательный срок на пять гонок в качестве наказания за неспортивное поведение. Президент Федерации лыжных гонок РФ (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что с таким решением нельзя согласиться, и было отправлено письмо в вышестоящие инстанции.

Ранее первая команда сборной РФ по лыжным гонкам была лишена бронзовых медалей, выигранных в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти, за неспортивное поведение Большунова. После финиша он врезался в лыжника сборной Финляндии, из-за чего жюри приняло решение дисквалифицировать российскую команду. 



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