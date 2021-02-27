Почему не умерла Алиса? – Личное мнение

27.02.2021, 16:40, Разное

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К Андрею Чипсоедовичу Аршавину я не испытываю ровным счётом никаких положительных чувств, вы знаете. Ещё один футболист — мало ли их?

Намного интереснее его бывшие женщины — псевдомайорка ФСБ Казьмина изображает покойную.

«Ты вернулась к нам… моя девочка. 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме. 8 дней ожидания между жизнью и смертью. Значит будешь жить!», — объявила мама майорки в Инстаграме, сопроводив месседж смайликами с ручками, сердечками и коробочкой.



Фото: Соцсети

То есть, чтобы вы понимали эту мысль, высказанную в лучших традициях социальной сети Одноклассники, псевдомайорка, якобы, чуть не померла.

А почему не померла?

Ну а как помереть, если выгоняют из дома, который оформлен на маму футболиста?

Логика Чипсоедовича прямая: развелись — выметайся. Имеет право.

Логика же Алисы совершенно другая: первый бывший муж оставил, кажется, дом в Испании? Тогда почему второй бывший не согласен оставить особняк в России?

Нужно бороться. А как? Необходимо вызвать к себе больше сочувствия.

Молодую и красивую писечку, хищницу и охотницу за деньгами, никто не поддержит. А умирающую, но так, к счастью, и не умершую в реанимации женщину, поддержат все.

Смотрите сами:

Ну, и всё — не мужчина, бабка в могилу уносит недвижку и так далее. Стандартный набор обвинений, правильное общественное мнение в курятнике сформировано.

Алиса — больнушечка. Аршавин должен отдать всё, иначе он — не мужик. Обижает умирающую после ринопластики — или какой там у неё диагноз? — женщину.

Так почему не умерла Алиса?

Лично мне кажется, что потому что ей всё-таки нужно отжать у Аршавина дом. Покойнице это сделать сложнее, так что пожелаем Алисе здоровья, да?

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