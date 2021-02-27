 

Навальный будет отбывать наказание в колонии во Владимирской области – СМИ

27.02.2021, 16:06, Новости дня
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Российский оппозиционер Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области, сообщило издание “Ярновости” 27 февраля со ссылкой на источник в Федеральной службе исполнения наказаний.

По версии собеседника агентства, Навальный находится в СИЗО в городе Кольчугино Владимирской области России. Оттуда его переведут в колонию, пишет издание.

Источник “Медиазоны” сообщил, что политик еще в пятницу, 26 февраля, был во Владимирской области и что его везут в ИК-2.

Во владимирской ИК-2 отбывал наказание московский активист Константин Котов, который выходил на одиночные акции протеста против политических репрессий и войны в Украине.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

25 февраля стало известно, что Навального этапировали из следственного изолятора “Матросская тишина” в Москве. Его адвокату Вадиму Кобзеву не сказали, куда именно увезли политика.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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