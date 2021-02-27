 

Политолог Почобут о назначении сына Лукашенко на новую должность: Силовики полетели со своих мест

27.02.2021, 16:04, Разное
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Пресса политического профиля активно обсуждает тот факт, что Виктор Лукашенко назначен президентом Национального Олимпийского Комитета. Особое внимание придают тому, что теперь в Белоруссии два человека занимают должность “президента” — ранее НОК возглавлял сам Батька.

Политолог Анджей Почобут посмотрел на ситуацию под иным углом. Эксперт объяснил, что рокировка на самом деле напрямую связана с событиями, произошедшими после президентских выборов в августе 2020 года.

Дело в том, что в тот период Виктор Александрович был помощником Александра Григорьевича по вопросам безопасности. Почобут предположил, что наследник Батьки не справился со своими полномочиями.

Лукашенко посчитал, что те, кто обязан анализировать ситуацию и предвидеть обострение политического климата, не увидели реальных угроз. По этой причине те силовики, которые занимали руководящие должности до августа 202 года, “полетели” со своих постов, написал политолог на своей странице в “Фейсбуке”.

Почобут отметил, что преждевременные разговоры о преемнике не имеют под собой почвы. На данный момент Александр Лукашенко пребывает в уверенности, что полностью контролирует силовой блок, поэтому уходить он никуда не планирует.



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