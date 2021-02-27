В Воронеже женщина убила своих детей и покончила с собой

27.02.2021, 15:54, Новости дня

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В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту убийства местной жительницей двоих детей. По предварительным данным, она задушила восьмилетнего сына и зарезала 22-летнюю дочь, после чего покончила с собой, информирует управление СК РФ по региону.

«По предварительным данным, 26 февраля 2021 года 43-летняя местная жительница, находясь в собственной квартире, причинила ножевые ранения своей 22-летней дочери, от которых последняя скончалась на месте преступления, и задушила 8-летнего сына, после чего мать свела счеты с жизнью», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Тела жены и детей обнаружил глава семьи, вернувшись с работы. По факту происшествия возбуждено дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе – для установления точной причины смерти. Изъято орудие убийства, допрашиваются свидетели.

Ранее столичные прокуроры начали проверку после обнаружения тел двоих детей – 3-летней девочки и 11-летнего мальчика. Между тем, как отметил в правоохранительных органах, на шее матери детей обнаружены резаные раны. Он не исключил, что могла убить детей и попытаться покончить с собой.