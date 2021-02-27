Бутина рассказала о пытках в тюрьмах США

27.02.2021, 15:54, Новости дня

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Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина рассказала о пытках заключенных в тюрьмах США, отметив, что человека там не бьют, а истязают психологически.

Бутина сообщила, что ее перевели в карцер и продержали там четыре месяца, хотя по международным стандартам разрешено не более 15 дней.

«Ночью каждые 15 минут врубают свет и спрашивают: «Are you окay?» (С тобой все в порядке?). До тех пор, пока ты не ответишь, тебя будут будить», – рассказала Бутина в фильме для «НТВ», передает РИА «Новости».

Кроме того, девушку, по ее словам, пытались склонить принимать какие-то препараты. «Они не бьют человека, а истязают психологически, заставляя пойти на прием психотропных препаратов, так как под ними допрашивать проще», – подчеркнула она.

Бутина заявила, что пять раз за день надзиратели приходили к ней в камеру и раздевали догола под предлогом подозрений в наличии контрабанды. Россиянка рассказала, что в камере почти никогда не выключали свет. Вдобавок, как отметила член ОП, пытали звуком. «Установили специальную кнопку, наподобие нашего домофона. И надзирателям поручили каждые пять минут ходить и нажимать эти четыре кнопки по каждому углу коридора. Из-за этого раздавался страшный писк, из-за которого вообще никуда нельзя деться», – цитирует «Московский комсомолец» Бутину.

«То есть постоянно воздействуют на психику, и так истощенную, вот этим громким звуком. Тебя ломают по полной программе», – заключила россиянка.

Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». В конце октября 2019 года ее освободили и депортировали в Россию.

Напомним, из доклада Московского бюро по правам человека следует, что правозащитники выяснили, что лидером по числу нарушений прав россиян являются США, также в тройку входят Украина и страны Евросоюза.