 

Горбачев призвал Россию и США «не бычиться друг на друга»

27.02.2021, 15:54, Новости дня
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Президентам РФ и США необходимо провести личную встречу, чтобы договориться о разоружении и исключить угрозу ядерной войны, считает первый президент СССР Михаил Горбачев.

«У наших стран есть очень большой жизненный опыт для ответа на вопрос, куда и как надо идти. Используя его, надо понимать, что, если верх возьмет желание достичь разоружения и укрепления безопасности, тогда достичь можно многого. Обязательно надо встречаться и договариваться, и главное – «не бычиться друг на друга», – цитирует Горбачева «Интерфакс».

Как отметил Горбачев, в мире «нет безнадежных политиков», и чтобы достичь прогресса, Москва и Вашингтон должны пойти навстречу друг другу. Политик привел в пример бывшего президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана, который до переговоров с Москвой «был самым отпетым консерватором», однако согласился на встречу с Горбачевым, после чего «дело сдвинулось с мертвой точки». «Я в свое время, когда отношения СССР и США были очень сложными, написал Рейгану письмо и предложил встретиться, объяснил, что это необходимо, потому что переговоры по ядерной безопасности захлебываются. Через два дня я получил ответ от Рейгана: «за». Это было согласие на встречу. Как помните, дело сдвинулось с мертвой точки», – вспомнил Горбачев.

По такому же принципу бывший президент Советского Союза призвал действовать и с европейскими странами. Самым же большим своим достижением в политике он назвал перестройку, которая, по его словам, «сыграла решающую роль во внутренней жизни советских людей и на международной арене», поспособствовав «укреплению безопасности».

Ранее Горбачев посоветовал РФ и США разработать новый договор по контролю вооружений.



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