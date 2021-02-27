 

Мнение: Силовикам разрешили бить мирных граждан?

27.02.2021, 15:52, Разное
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Практически официально. По-моему, именно об этом говорит решение правоохранителей, отказавшихся возбуждать уголовное дело в отношении негодяя, который 23 января пнул в живот 54-летнею Маргариту Юдину, когда она поинтересовалась причиной задержания молодого человека, которого силовики вели под руки.

На записи хорошо видно, что удар был нанесен хладнокровно-расчетливо, омоновец приготовился к удару за несколько шагов до того места, где находилась женщины.

Вот полная версия видеозаписи. На ней  негодяй спокойно пробегает мимо женщины, видит, что она безоружна, не представляет угрозы. Иначе он должен был остановиться и вместе с коллегами задержать её. Но не останавливается и не задерживает, пробегает мимо, а пробежав метров тридцать, спокойно возвращается с задержанным… И бьет ногой женщину.

Подлец отделался испугом. Хотя испуг, по всей видимости, был сильным. Иначе, едва ли он пришел бы в больничную палату к Юдиной с цветами и извинениями.

Страшно подумать, на сколько лет колонии загремела бы Юдина, если бы не ее пнули, а она пнула негодяя в погонах ногой в живот…

Источник: Ирек Муртазин



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