Леди Гаге вернули похищенных бульдогов. Певица обещала за их возвращение $500 тыс.

27.02.2021, 15:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американской певице и актрисе Леди Гаге вернули французских бульдогов Коджи и Густаво, которых похитили несколько дней назад во время прогулки. Об этом сообщили в полиции Лос-Анджелеса в Twitter 27 февраля.

“Обеих собак доставили в местный полицейский участок и благополучно вернули представителям Леди Гаги”, – рассказали полицейские.

Both of Lady Gaga’s dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944

— LAPD HQ (@LAPDHQ) February 27, 2021

Собак вернула женщина, имя которой не разглашают в целях безопасности, сказал агентству Asociated Press командир элитного отдела ограблений и убийств полиции Лос-Анджелеса Джонатан Типпет. Она встретилась с полицейскими и представителями Леди Гаги вечером 26 февраля.

Нашедшая питомцев артистки не связана с их похищением, предположил Типпет. Офицер не знает, получит ли женщина обещанную Леди Гагой награду.

Бульдогов похитили 24 февраля. Их выгуливал 30-летний помощник артистки Райан Фишер. Собак забрали двое мужчин, которые угрожали Фишеру пистолетом и выстрелили в него, когда он оказал сопротивление. Очевидцы описали нападавших как темнокожих мужчин в кепках. По информации полиции, сейчас жизни Фишера ничего не угрожает.

Леди Гага объявила награду в $500 тыс. тому, кто вернет питомцев. Третьей собаке по кличке Мисс Азия, у которой в Instagram есть собственный аккаунт, удалось убежать. Позже ее нашли полицейские.

Таблоид Daily Mail отмечал, что похитители могли не знать, кто является хозяйкой французских бульдогов, подчеркнув, что их стоимость при наличии хорошей родословной составляет порядка $10 тыс. (около 280 тыс. грн).

По информации BBC, певица в момент покушения на ее помощника находилась в Италии, где снимается в фильме “Гуччи” британского режиссера Ридли Скотта.

—