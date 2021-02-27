На Донбассе на мине подорвался украинский военный

27.02.2021, 15:16, Новости дня

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Украинский военнослужащий на Донбассе 27 февраля подорвался на мине. Об этом в Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка “Север”.

“Недалеко от населенного пункта Луганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” в результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил”, – говорится в сообщении.

Военного доставили в медучреждение.

https://www.facebook.com/otupivnich/posts/795924684342160

26 февраля девять украинских военных пострадали от обстрелов со стороны боевиков под Водяным, еще один подорвался на неизвестном устройстве, а также один военный был ранен под Марьинкой.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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