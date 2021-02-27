Сторонники Стерненко призвали освободить его за неделю. Они грозят бессрочными протестами

27.02.2021, 15:16, Новости дня

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Сторонники одесского активиста Сергея Стерненко потребовали немедленно освободить его пишет “Интерфакс-Украина”. Сегодня, 27 февраля, они пришли к зданию Офиса президента Украины.

Соратники активиста требуют обновить судебную систему в Украине, перезапустить Высший совет правосудия и выбрать новых членов судебных органов на честном конкурсе.

“У [президента Украины Владимира] Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. Мы призываем всех прийти. 7 марта объявляем акцию бессрочной”, – сказали организаторы протеста.

Активисты потребовали от Зеленского пересмотреть поданные им в Верховную Раду законопроекты о реформировании судебной системы и внесении в них правок. Один из адвокатов Андрей Писаренко зачитал обращение Стерненко к собравшимся.

“Попытка играть по их правилам судопроизводства – это попытка посадить нас за стол с наперсточниками. Если так, то мы эту игру изначально проиграем. Не нужно играть по правилам власти – нужно менять правила игры”, – отметил он.

Писаренко убежден, что власть изначально политизировала дело Стерненко, когда назначила генпрокурором Украины Ирину Венедектову.

“Если помните, она изначально сказала, что подозрение Стерненко в любом случае будет вынесено. Это даже не политическое дело – это политическая война. Нас принуждают говорить о процессуальном деле Стерненко, чтобы не говорили о право-политической войне”, – заявил адвокат перед собравшимися.

На данный момент протестующие отправились к зданию Офиса генпрокурора Украины.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Демчук.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

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