 

В Черновцах в больнице произошел взрыв, есть пострадавшие – ОГА

27.02.2021, 15:16, Новости дня
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В Черновцах в городской больнице №1 27 февраля произошел взрыв. Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак.

“Чрезвычайная ситуация! В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие”, – написала она.

Гусак сообщила, что сейчас пациентов госпитализируют в другие медучреждения.

https://www.facebook.com/nattgus/posts/5277849672232967

Как сообщило агентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на источники, в результате взрыва погиб один человек, один получил ожоги.

“Возгорание было оперативно ликвидировано. По предварительной информации, скорее всего, произошел взрыв кислородного баллона”, – сказал собеседник.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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