 

Глава Крыма Аксёнов заявил, что жена Зеленского исправно оплачивает коммуналку за жильё на полуострове

27.02.2021, 15:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Руководитель Республики Крым Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что супруга действующего украинского президента – всё ещё законный владелец недвижимости на полуострове. Она регулярно платит за жилищно-коммунальные услуги, задолженности замечено не было.
Аксёнов допустил, что жена главы Незалежной подстраховывается, оплачивая коммуналку за квартиру в посёлке Ливадия, если вдруг «придётся просить политического убежища». Примечательно, что преимущества на получение российского гражданства супруги Зеленские не имеют, передаёт слова руководителя правительства Крыма издание «Нью Информ».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Меган Маркл выступила с обращением к молодому поколению: “Ваши голоса должны стать еще громче”

28.11 / Компания Samsung показала смартфоны в новом форм-факторе

19.08 / Скандалы: Ошибка резидента

12.10 / Мнение: 91%

02.10 / Ученые рассказали, с помощью какого напитка можно замедлить старение

01.12 / Что не так с тайной жизнью президента?

22.12 / В Норвегии от коронавируса умер моряк из России

17.12 / Ученые выявили повышенный риск заражения SARS-Cov-2 от супругов

14.09 / Мнение: Россия даст Белоруссии кредит на 1,5 млрд. долларов

13.09 / Еврейский ответ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска