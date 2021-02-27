Глава Крыма Аксёнов заявил, что жена Зеленского исправно оплачивает коммуналку за жильё на полуострове

27.02.2021, 15:12, Разное

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Руководитель Республики Крым Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что супруга действующего украинского президента – всё ещё законный владелец недвижимости на полуострове. Она регулярно платит за жилищно-коммунальные услуги, задолженности замечено не было.

Аксёнов допустил, что жена главы Незалежной подстраховывается, оплачивая коммуналку за квартиру в посёлке Ливадия, если вдруг «придётся просить политического убежища». Примечательно, что преимущества на получение российского гражданства супруги Зеленские не имеют, передаёт слова руководителя правительства Крыма издание «Нью Информ».