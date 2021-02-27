В США арестовали порноактёра из Brazzers, приняв его за Евгения Пригожина

27.02.2021, 15:11, Разное

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В США помощник шерифа городка Шелбивилль, штат Пенсильвания, по ошибке арестовал актёра Джонни Синса (Стива Вульфа), известного как «Лысый из Браззерс», приняв его за объявленного на днях в федеральный розыск Евгения Пригожина.

«Я находился в патруле и мне пришлось зайти в один из супермаркетов, чтобы погреться от последствий глобального потепления и заодно купить донатов с шоколадной глазурью. Как обычно, было спокойно, но моё внимание привлёк мужчина в овощном отделе, ранее мне не встречавшийся. Городок у нас маленький, незнакомцы сразу выделяются. Я вспомнил, что из федерального агентства [ФБР, – прим. ред.] недавно пришла сводка на русского Евгения Пригожина, на которого и был похож подозрительный гражданин. По описанию многое сходилось: белый мужчина средних лет с цветом волос “лысый”, я был обязан к нему подойти», – рассказал помощник шерифа Майкл Андервуд.

Далее из записи с видеокамер стало известно, что между шерифом и порнозвездой произошёл следующий диалог:

– Сэр, помощник шерифа Шелбивилля, (Андервуд показывает на значок шерифа на груди), – Не уходите, я задам вам несколько вопросов.

– Я не из Спринфилда, – смеётся Синс.

– Вас когда-нибудь разыскивало ФБР?

– Конечно, и не только ФБР. И много раз был в полиции и сидел в тюрьме, но всегда находил выход из ситуации.

– Как вас зовут?

– Думаю, вы очень хорошо знаете, как меня зовут. Зачем эта формальность?

– Ок, вы когда-нибудь были в России?

– Да, я был и в России, но чаще был в русских. В русских девушках.

– Вы имеете какое-то отношение к журналистике?

– В какой-то мере я и журналист, да.

– Но вы ещё и повар?

– Чаще бываю поваром, чем журналистом.

– И бизнесмен?

– Я могу быть совершенно кем угодно, сэр.

После разговора Майкл Андервуд, угрожая применить силу, арестовал актёра и доставил его в офис шерифа, где, после идентификации личности был отпущен.

«Поначалу я думал, что шериф просто хотел взять у меня автограф, по правде говоря, я уже устал от излишней славы и поклонников и думал, что сбегу от этого всего в такой глухой дыре, где обо мне даже и не слышали. И правда, какой-то русский здесь более известен, чем я», – рассказал порноактёр Джонни Синс.

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