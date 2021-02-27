 

Рогозин рассказал о пусковой программе космодрома Восточный в 2021 году

27.02.2021, 15:04, Новости дня
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Планируется выполнить три пуска по федеральной космической программе с космодрома Восточный в 2021 году, также готовим пуск «Луны-25», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«У нас будет три пуска по федеральной космической программе, в том числе мы к концу года готовим пуск «Луны-25». Это и пуски коммерческих аппаратов, их будет здесь достаточно много», – сказал он в видео, размещенном на YouTube-канале «Роскосмоса», передает РИА «Новости».

Ранее Рогозин анонсировал запуск в 2021 году первого российского радиолокационного спутника. При этом Рогозин не упомянул название космического аппарата, но известно, что на 2021 год были запланированы запуски первых радиолокационных спутников «Обзор-Р» с космодрома Плесецк и «Кондор-ФКА» с Восточного.

Всего с Восточного с 2016 года проведено шесть пусков ракет «Союз-2», один из которых был аварийным.



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