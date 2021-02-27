В Госдуме предложили считать зарплаты россиян по-новому

27.02.2021, 15:04, Новости дня

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Проблема с данными о зарплатах россиян состоит в том, что учитываются только статистические данные, сообщил депутат Госдумы Андрей Ветлужских, отметив, что правильнее будет считать медианную зарплату, поскольку она на треть меньше средней арифметической.

«Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода», – цитирует Ura.ru Ветлужского.

Напомним, размер реальных заработных плат в РФ в 2020 году увеличился на 2,5%, среднемесячная зарплата работников организаций в 2020 году составила 51 тыс. рублей, свидетельствуют данные Росстата.