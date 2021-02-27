 

Учения НАТО Poseidon 21 стартовали в Черном море

27.02.2021, 15:04, Новости дня
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В Черном море начались международные учения НАТО Poseidon 21, церемония открытия состоялась в румынском порту Констанца, сообщило Radio Romania.

В ходе учений будут отработаны борьба против подводных угроз, смешанные эпизоды борьбы против авиации, надводных кораблей и подводных лодок условного противника, а также буксировки поврежденного корабля, заправки топливом на море и оказания первой помощи, передает ТАСС.

В маневрах примут участие более 700 военных кораблей Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции. Будут задействованы минные тральщики Tsibar (Болгария) и Evropi (Греция), турецкие подводные роботы с дистанционным управлением, американские водолазы, боевые самолеты Rafale (Франция) и Eurofighter Typhoon (Испания). Кроме того, одобрено участие постоянной военно-морской противоминной группировки НАТО, в которую входят учебный корабль Sokullu Mehmet Pasa (Турция), морские тральщики Locotenent Lupu Dinescu (Румыния) и Priboy (Болгария), а также минные тральщики Tajo (Испания) и Ayvalik (Турция). Учения пройдут с 27 февраля по 6 марта.

В начале февраля корабли ВМС США и Турции при поддержке авиации провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оруч Реис» и «Тургут Реис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик.

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием».

До этого генеральный секретарь НАТО Иенс Столтенберг сообщил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему НАТО усиливает свои позиции в Черном море.



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