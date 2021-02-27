 

Мнение: Чего боится власть?

27.02.2021, 15:02, Разное
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Шесть лет назад в этот день в самом центре столицы убили Бориса Немцова. Выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту.

Исполнители преступления получили от 11 до 20 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.

Шесть лет, как Россия осталась без Немцова.  Но власть, похоже, до сих пор  боится Немцова, боится памяти о Немцове. И из-за этого  страха регулярно разрушает народный мемориал Немцову, регулярно задерживает людей, которые несут цветы к месту убийства Немцова.

В этом году власть не согласовала митинг и марш памяти Бориса Немцова.  Для меня очевидно, что не согласовала, потому что боится.   И не того, что люди позаражаются ковидом, а чего-то другого… 

Фотографии  отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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