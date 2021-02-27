Мнение: Чего боится власть?
27.02.2021, 15:02,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Шесть лет назад в этот день в самом центре столицы убили Бориса Немцова. Выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту.
Исполнители преступления получили от 11 до 20 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.
Шесть лет, как Россия осталась без Немцова. Но власть, похоже, до сих пор боится Немцова, боится памяти о Немцове. И из-за этого страха регулярно разрушает народный мемориал Немцову, регулярно задерживает людей, которые несут цветы к месту убийства Немцова.
В этом году власть не согласовала митинг и марш памяти Бориса Немцова. Для меня очевидно, что не согласовала, потому что боится. И не того, что люди позаражаются ковидом, а чего-то другого…
Фотографии отсюда и отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет