Мнение: Чего боится власть?

27.02.2021, 15:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Шесть лет назад в этот день в самом центре столицы убили Бориса Немцова. Выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту.

Исполнители преступления получили от 11 до 20 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.

Шесть лет, как Россия осталась без Немцова. Но власть, похоже, до сих пор боится Немцова, боится памяти о Немцове. И из-за этого страха регулярно разрушает народный мемориал Немцову, регулярно задерживает людей, которые несут цветы к месту убийства Немцова.

В этом году власть не согласовала митинг и марш памяти Бориса Немцова. Для меня очевидно, что не согласовала, потому что боится. И не того, что люди позаражаются ковидом, а чего-то другого…

Фотографии отсюда и отсюда

—