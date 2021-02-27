 

В РФ появится кроссовер Subaru XV нового поколения

27.02.2021, 14:30, Новости дня
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Японская компания Subaru получила ОТТС для обновленного кроссовера Subaru XV.

Благодаря такому результату в ближайшее время автомобиль может появиться в продаже на местном рынке. Вместе с тем производитель уже рассекретил некоторые технические параметры новой модели. В частности, под капотом применят 1,6- и 2,0-литровые двигатели с мощностью 114 и 150 л.с. Кроме того, производитель отказался от поставок в Россию модификации с 2,5-литровым двигателем.

Среди основных опций отмечается климат-контроль, аудиосистема, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон. Предполагается, что официальные продажи нового японского кроссовера XV начнутся уже в следующем месяце.



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