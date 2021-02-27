Volkswagen выпустил юбилейную версию модели Golf по случаю 45-летия GTI

27.02.2021, 14:30, Новости дня

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Немецкий автомобильный гигант Volkswagen в скором времени выпустит новую версию хетчбэка Golf GTI Edition 45.

Предложенная модификация приурочена к 45-летию с момента выхода первого поколения автомобиля. Предполагается, что новинка отличается расширенными выхлопными патрубками, сплиттером, задним диффузором, решеткой радиатора и колесными дисками. Что касается интерьера салона, то здесь могут применить спортивный руль и стильные кресла.

На данный момент о технических параметрах известно, что автомобиль получил под капотом 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 296 л.с. Кроме того, новинка обладает 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Остальные технические характеристики пока умалчиваются.