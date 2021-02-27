Телекоммуникационные спутники «Экспресс» могут запустить раньше срока

27.02.2021, 14:30, Новости дня

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Не исключено, что два телекоммуникационных спутника «Экспресс» выведут на орбиту на несколько месяцев раньше намеченного срока. Об этом сообщили представители «Роскосмоса».

Напомним, что старт ракеты по плану должен состояться с космодрома Байконур в декабре текущего года. Однако все будет готово к запуску уже к концу лета. Поэтому спутники смогут начать работу раньше.

Аппараты начали создавать в 2018 году. Их должны разместить на геостационарной орбите. Иными словами, спутники «зависнут» над определенными территориями Земли, находясь на высоте примерно в 36 тыс. км от поверхности. Их главной задачей станет обеспечение высококачественной связи не только в России, но и за ее пределами.