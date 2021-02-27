Венедиктова уверена, что большая часть убытков по делу “ПриватБанка” будет возмещена

27.02.2021, 14:26, Новости дня

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Большая часть убытков в деле “ПриватБанка” будет возмещена, считает генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Об этом она сказала в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 26 февраля.

“Я вижу [перспективу]. Может, на самом деле это будет не так быстро, как нам всем этого хочется, может, это будет не вся сумма, которую мы указываем: 5,5 млрд, – но большая часть вернется. Может, потом через компенсации в хозяйственных и гражданских судах мы вернем и остальное, с компенсацией государству”, – сказала она.

Венедиктова отметила, что процессы идут в уголовной юстиции и в хозяйственных судах.

“Чтобы вы понимали… В цифре могу ошибаться. Когда мы последний раз разговаривали с министром юстиции [Денисом] Малюськой, мне кажется, он называл 400 производств, в которых государство защищает эти активы. Поэтому работа идет на всех фронтах, и реально надеюсь, что это будет не только в отношении этого конкретного кейса – это будет идти по всем направлениям, что мы сейчас и демонстрируем. Активизированы все направления”, – сказала генпрокурор.

22 февраля, по оперативной информации, Яценко планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. НАБУ обратилось к Госавиаслужбе, и самолет посадили в аэропорту Борисполь, после чего бывшего топ-менеджера задержали.

23 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь об Александре Дубилете, Владимире Яценко и Елене Бычихиной. Яценко сообщили о подозрении лично, а Дубилету и Бычихиной – по почте.

Высший антикоррупционный суд Украины в ночь на 25 февраля арестовал Яценко до 22 апреля включительно. В тот же день он вышел под залог в 52,2 млн грн, на него возложен ряд обязательств, среди которых – не общаться с определенными судом лицами, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц. Среди этих компаний значится “Укртатнафта”, имущество которой таким образом было выведено из-под залога.

С 2017 года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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