В Швейцарии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech и Moderna умерли 16 пенсионеров

27.02.2021, 14:26, Новости дня

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В Швейцарии после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech и Moderna 16 человек пожилого возраста. Об этом сообщило швейцарское агентство терапевтической продукции Swissmedic 24 февраля.

Возраст умерших составлял в среднем 86 лет, у большинства из них ранее были серьезные сопутствующие заболевания, проинформировал регулятор.

“Смерть наступила в результате инфекционных болезней, заболеваний сердечно-сосудистой системы, легких и дыхательных путей. Несмотря на хронологическую корреляцию, нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация послужила причиной смерти”, – отметили в агентстве.

Специалисты изучили 364 сообщения о побочных эффектах после вакцинации. Из них 199 были связаны с препаратом Comirnaty компании Pfizer, а еще 154 – с вакциной Moderna. Еще в двух случаях название вакцины не указали.

В 74% случаях побочные реакции классифицировались как несерьезные. Наиболее частыми стали покраснения, зуд в местах инъекции, головная боль, лихорадка и озноб. В 95 сообщениях были зафиксированы серьезные побочные реакции, в том числе опоясывающий лишай, лихорадка, сильная головная боль и аллергическая реакция. Еще в четырех случаях у людей был анафилактический шок.

В Норвегии в январе умерли 23 пенсионера, которые привились от COVID-19, в стране одобрена вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTec и Moderna.

Массовая вакцинация от коронавируса в странах Европейского союза официально стартовала 27 декабря 2020 года, людей начали вакцинировать препаратом Pfizer/BioNTech. Эту вакцину одобрил регулятор ЕС.

Pfizer и BioNTech заключили с ЕС два контракта на поставку 600 млн доз вакцины BNT162b2 в этом году (всего в странах ЕС проживает около 450 млн человек, каждому необходимо получить две дозы вакцины). Агентство Reuters со ссылкой на информацию Pfizer писало, что компания планирует поставить в ЕС до конца года 500 млн доз, доставка еще 100 млн доз может быть согласована отдельно.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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