 

Данилов заявил, что украинцы не боятся возможной реакции Путина на санкции против Медведчука

27.02.2021, 14:26, Новости дня
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинцы не боятся возможной реакции России на украинские санкции против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом Данилов сказал 26 февраля в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина”.

“То, что делает этот господин [Путин], начиная с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей, – чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны фактически. Да, она не объявлена, но это происходит с 2014 года. Что он еще может нам сделать? Могу сказать, что мы же не россияне. И если кто-то считает, что нас можно захватить, нас можно как-то унизить, – поймите, у нас генетическая, скажем так, воля к свободе. Мы неоднократно это доказывали и в случае необходимости докажем еще раз”, – заявил Данилов.

СНБО 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования Службы безопасности Украины по статье о финансировании терроризма.

СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но “непонятным образом” оказался в частной собственности “двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины”.

“Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи “Прикарпатзахідтранс” с Медведчуком. По словам экс-премьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение “персонально к Виктору Медведчуку”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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