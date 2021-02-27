Эксперт Зубец о причинах разочарования белорусов в Тихановской: Нет никакой позитивной программы

27.02.2021, 14:24, Разное

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По мнению многих обозревателей, политический кризис в Белоруссии законсервировался. Александр Лукашенко вновь обрел уверенность и готовность удерживать власть бескомпромиссным силовым методом.

Падение рейтинга и давление Запада уже не выглядят существенными факторами для расшатывания режима последнего диктатора Европы. На этом фоне лидер протестного движения Светлана Тихановская выглядит все менее и менее убедительно.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец объяснил, с чем связано разочарование людей в главной оппонентке Александра Лукашенко. По мнению эксперта, если случится так, что Тихановская все-таки придет к власти, то она не сможет должным образом выстроить управление финансами и промышленностью.

Зубец отметил, что у политика отсутствует представление о внешней торговле и о тонкостях функционирования белорусских предприятий. Кроме того, Светлана Тихановская не собрала команду, которая могла бы показать эффективность в данных отраслях.

Обозреватель подчеркнул, что приоритетной задачей России и Белоруссии — сделать так, чтобы у людей не оставался безальтернативный выбор, состоящий лишь из Лукашенко и Тихановской. Численность населения республики составляет девять с половиной миллионов человек — наивно полагать, что среди всех этих людей не найдутся достойные политические фигуры.