Максим Фадеев удивил фанатов снимком до набора веса

27.02.2021, 13:32, Разное

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Отечественный музыкальный продюсер Максим Фадеев опубликовал архивный снимок. Артист удивил фанатов тем, что в молодости он был с длинными волосами и без лишних килограммов.

Фото появилось в Instagram-аккаунте артиста, он решил показать, каким был 19 лет назад, до набора лишних кило. На архивном снимке Фадеев позирует за барабанной установкой, а вот из-за шикарной шевелюры фанаты не сразу его узнали, сравнив кумира с американским актёром Джоном Траволтой.

Информация о похудении Максима Фадеева на 100 килограммов активно муссируется в Сети. Композитор достиг колоссального эффекта с помощью регулярных тренировок и коррекции питания. Сейчас продюсер информирует авторскую книгу, где подробно расскажет о своей диете, передаёт «Слово и Дело».